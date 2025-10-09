Dpfp: via libera Senato a risoluzione di maggioranza con 93 sì

Roma, 9 ott (Adnkronos) – L'aula del Senato ha approvato, con 93 voti favorevoli, 54 contrari e nessuna astensione, la risoluzione di maggioranza sul Documento programmatico di finanza pubblica 2025.
