Dr: in 2023 fatturato +52%, attesa espansione all'estero e nuove assunzioni

Roma, 15 gen. – (Adnkronos) – E' stato un altro anno di forte crescita per il gruppo DR Automobiles che ha raccolto i risultati delle attività portate avanti nell'ultimo quinquennio, con la creazione di nuovi e brand e l'allargamento della gamma fino a coprire quasi tutte le esigenze del cliente italiano. Ma con un occhio alla crescita all'estero che nel 2024 dovrebbe registrare nuovi interessanti sviluppi mentre sul fronte occupazione si anticipa una ulteriore espansione, legata al potenziamento delle attività.

E' il quadro che emerge dal report 2023 del gruppo molisano che a dicembre ha visto 2.653 auto vendute (+ 22% sullo stesso mese del 2022) dato che porta il complessivo di DR (che include i marchi, DR, EVO, Sportequipe e X) a 32.657 immatricolazioni complessive in Italia. Nel 2022 erano state 24.481. Prendendo in considerazione anche le vendite realizzate all’estero, soprattutto in Spagna negli ultimi mesi dell’anno, l’immatricolato complessivo di DR Automobiles Groupe arriva a 36.193 unità, facendo registrare una crescita ponderata complessiva del 78%.Sul fronte finanziario spicca il balzo del fatturato cresciuto del 52%, passando dai 458 milioni del 2022 ai circa 700 mln di euro del 2023.

Risultati – si sottolinea da Macchia d'Isernia – resi possibili anche da campagne commerciali importanti, come ad esempio “Gamma DR Formula 0” e “EVO Rottama Tutto”, supportate da piani advertising e di comunicazione di grande impatto. Ma anche da una attenzione alle effettive necessità della clientela, come testimonia la vasta offerta di modelli 'termoibridi', ovvero a Gpl. Il risultato è che nel nostro mercato ben tre modelli del gruppo sono presenti nella Top 10 delle auto con questa alimentazione, e cioè la DR 4.0, quinta, con 7.758 unità, la DR 5.0, sesta, con 7.293 unità e la DR 6.0 decima con 4.567 unità. Quella dell’alimentazione bi-fuel, attraverso il sistema Thermohybrid, è stata una scelta precisa, sostenuta sin dall’inizio da DR Automobiles e dunque ampiamente ripagata dal mercato. L’82% dell’immatricolato complessivo del gruppo è rappresentato infatti da modelli bi-fuel benzina/GPL, ma dal prossimo anno è destinata a crescere anche la quota BEV in casa DR, grazie alla DR 1.0 EV che beneficerà dei nuovi consistenti incentivi statali. A questi numeri vanno aggiunte le 1.881 immatricolazioni nella categoria N1, soprattutto pick-up (DR PK8 e EVO Cross4), per un totale di 34.532 immatricolazioni in Italia.