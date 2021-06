Roma, 23 giu. (askanews) – “E infine, per completare l’informazione: ieri l’Italia ha sottoscritto con altri 16 Paesi europei una dichiarazione comune in cui si esprime preoccupazione sugli articoli di legge in Ungheria che discriminano in base all’orientamento sessuale”: lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso della sua replica in Senato, concludendo il suo ragionamento su omofobia e Ddl Zan.

(immagini Senato Web tv)