Un grave incidente sulla A1 Direttissima, dove un camion si è ribaltato all’interno della galleria Sparvo causando la morte del conducente, ha provocato pesanti disagi alla circolazione in direzione Bologna. Nella stessa giornata, un altro grave episodio si è verificato in città, dove un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito dopo una violenta caduta dallo scooter e si trova ricoverato in prognosi riservata.

Dramma nella galleria dell’autostrada A1, tir si ribalta: un morto

Grave incidente stradale nella giornata di mercoledì 14 ottobre sull’autostrada A1 Direttissima, dove un camion si è ribaltato all’interno della galleria Sparvo, provocando la morte dell’uomo alla guida. Lo schianto è avvenuto intorno alle 12.30, al chilometro 16, nel tratto compreso tra Badia e il bivio con la A1 Panoramica, in direzione Bologna.

Come riportato da Bologna Today, il conducente, un 52enne di nazionalità romena, ha perso la vita in seguito all’incidente. Nell’impatto il mezzo pesante ha perso il carico di legname e truciolato, finito sulla carreggiata e rendendo necessaria la chiusura temporanea del tratto autostradale per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della strada.

A1 riaperta dopo ore di chiusura: cinque chilometri di coda e percorsi alternativi

Sul posto sono intervenuti i soccorritori sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia. La circolazione sulla Direttissima, in direzione nord, è stata interrotta tra Badia e l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli, con conseguenti rallentamenti per gli automobilisti diretti verso Bologna. Il tratto è stato riaperto intorno alle 17, ma al momento della riapertura si registravano ancora circa cinque chilometri di coda. Per limitare i disagi, Autostrade aveva consigliato di utilizzare la A1 Panoramica oppure di uscire a Barberino, percorrere la SS65 della Futa e rientrare a Sasso Marconi. Per i viaggi più lunghi verso Bologna e Milano erano state indicate anche alternative attraverso la A11 e la A15.