Dramma nella notte di Natale: morta studentessa 17enne

Disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso della 17enne: la giovane soffriva da alcuni anni di attacchi epilettici.

Un dramma ha colpito Brugine nella notte di Natale: Katharina Grande, una giovane studentessa di 17 anni che frequentava l’istituto superiore De Nicola di Piove di Sacco, dopo aver trascorso la vigilia con degli amici per scambiarsi gli auguri, è tornata a casa. Ha salutato i suoi genitori e si è coricata. Durante la notte, probabilmente a causa di un attacco epilettico, è deceduta.

Ragazza di 17 anni morta nella notte di Natale: le ipotesi

Katharina Grande, 17 anni, è stata trovata morta nel suo letto dalla madre la mattina di Natale a Campagnola di Brugine. Il decesso sembra essere stato causato da un improvviso malore collegato a una crisi epilettica. La tragedia ha scosso la comunità locale e i primi accertamenti hanno indicato che la causa della morte è di origine naturale. Nonostante ciò, verrà eseguita un’autopsia per comprendere meglio le circostanze che hanno portato a questa morte improvvisa, considerando soprattutto la giovane età della vittima. La famiglia, come gesto d’amore estremo, ha acconsentito alla donazione delle cornee.

Un attacco epilettico sembrerebbe essere stato la causa, una patologia che la ragazza aveva da circa 5 anni. Katharina Grande lascia la sua famiglia distrutta dal dolore, la mamma Arianna, il papà Antonio e due sorelle. Sarà effettuata un’autopsia. La mattina del 25 dicembre, i genitori non l’hanno vista arrivare in cucina per la colazione e sono andati nella sua camera da letto dove l’hanno trovata senza vita. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del Suem 118, nulla poteva essere fatto se non constatare il suo decesso.

Morta 17enne: l’intero paese sconvolto nel giorno di Natale

La notizia si è diffusa nel paese durante la giornata del 25 dicembre, dove la famiglia di Katharina è molto conosciuta e apprezzata. Quello che avrebbe dovuto essere un giorno di festa si è trasformato in un Natale da incubo. La giovane ha donato le sue cornee. Anche i carabinieri sono intervenuti presso la casa della diciassettenne per le dovute verifiche. È stato subito chiarito che la sua morte è stata causata da cause naturali. Nulla faceva pensare a un dramma di tale portata. Nonostante alcune questioni di salute, Katharina stava bene e questo lascia ancor più sconvolti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e amarla.

Le parole del sindaco Giraldo

Tra i primi a contattare la famiglia per mostrare solidarietà è stato il sindaco Michele Giraldo, che con voce tremante per le lacrime ha dichiarato: “Non è mai facile commentare la perdita di un concittadino, ma quando si tratta di una ragazza che aveva appena iniziato a vivere, il dolore è ancora più straziante. Faremo tutto il possibile, a nome dell’amministrazione comunale, per stare vicino ai suoi cari in un momento così devastante. In accordo con il mio consiglio comunale, dichiareremo lutto cittadino durante il giorno dei funerali”. Katharina Grande aveva anche esperienza come consigliera comunale dei ragazzi a Brugine e dopo anni dedicati al pattinaggio si era avvicinata alla pole dance, una passione che coltivava con grande entusiasmo. Sin dai suoi 12 anni, questa ragazzina che aveva festeggiato il suo compleanno lo scorso 21 ottobre soffriva di attacchi epilettici. Ultimamente le crisi erano diventate sempre più frequenti.

È molto probabile che proprio nell’arco della notte di Natale una situazione acuta della sua malattia abbia causato la sua morte. Per precauzione, è stata decisa l’autopsia per avere una comprensione definitiva della situazione. Solarissima, amante della vita e amica di tutti, sempre pronta ad aiutare il prossimo: questa diciassettenne lascia un vuoto immenso a Campagnola, dove viveva in via don Oregio insieme alla mamma Arianna Carraro, al papà Antonio Grande e alle sue due sorelle.