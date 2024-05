Droga: Mantovano, 'prima verifica su piano anti-Fentanyl, no livelli Usa ma fenomeno c'è'

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Oggi abbiamo fatto una prima verifica del lavoro svolto fino a oggi, come facciamo per i principali dossier", perché non si tratti di uno "spot iniziale" vanno fatte "verifiche in corso d'opera. La maggiore attenzione sta facendo emerg...

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – "Oggi abbiamo fatto una prima verifica del lavoro svolto fino a oggi, come facciamo per i principali dossier", perché non si tratti di uno "spot iniziale" vanno fatte "verifiche in corso d'opera. La maggiore attenzione sta facendo emergere un fenomeno che in Italia non ha la consistenza e gli effetti devastanti che ha in altre parti del mondo, ma che comunque esiste anche da noi". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, durante conferenza stampa sull'aggiornamento delle attività previste dal Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio di Fentanyl e di altri oppioidi sintetici a Palazzo Chigi, e ricordando i casi di Perugia, Piacenza e Gioia Tauro. "L'impegno che il governo italiano sta mettendo sul tappeto si snoda su vari livelli, a cominciare da quello internazionale", dice ancora Mantovano passando la parola al ministro agli Affari esteri Antonio Tajani.