Due ufficiali della polizia si prendono cura delle figlie mentre la madre è in ospedale.

“Davide e Giuseppe, due poliziotti della Volante Roma della Questura di Verona, sono stati umili nel dire “Non abbiamo fatto nulla fuori dal comune”, mentre trascorrevano una notte a vegliare su due piccole sorelle a Cadidavid. Le ragazze erano state lasciate da sole la notte poiché la loro madre era stata portata d’urgenza in ospedale a causa di un malore. Era stata la madre stessa a chiamare l’ambulanza, ma prima di poter fare altro era caduta priva di sensi davanti alle sue figlie. Arrivando sul posto, i poliziotti sono stati informati dal bambino più grande – ancora visibilmente terrorizzato – di quanto accaduto. Le bambine non erano in grado di contattare un parente o un amico fidato. Di fronte a tale situazione, Davide e Giuseppe hanno deciso che dovevano rassicurare le ragazze riguardo allo stato di salute della madre. Per farlo, si sono assicurati che la madre avesse il suo cellulare in ospedale per poter chiamare e tranquillizzare le sue figlie. Una volta che le bambine si erano calmate, i poliziotti hanno cercato di rintracciare un parente fidato, riuscendo a trovare solo la nonna delle bambine a Bolzano a quell’ora. Nonostante gli agenti le abbiano assicurato che avrebbero vegliato sulle ragazze e che non c’era bisogno di affrettarsi, la nonna è partita immediatamente per raggiungerle. Quando è arrivata la mattina seguente, ha trovato le sue nipoti a fare colazione con i brioche che Davide e Giuseppe avevano portato. I due agenti hanno affermato “Non è nulla di straordinario, chiunque avrebbe fatto la stessa cosa per due giovani ragazze. Siamo grati di aver potuto mettere un sorriso su un volto in un momento di difficoltà”.

Quando è arrivata alla stazione di polizia per dire grazie personalmente a Davide e Giuseppe, la madre ha esposto la sua gratitudine. Ha spiegato come avrebbero potuto mettere le sue figlie sotto custodia, ma avevano intelligente deciso di non farlo, comprendendo che per le bambine sarebbe stato un trauma maggiore rispetto al vederla allontanare in un’ambulanza.