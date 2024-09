Durante il Consiglio federale della Lega, Salvini ha proclamato il diritto alla libertà di coscienza riguardo al tema del fine vita.

Nella questione della fine vita, la Lega permette ai suoi membri espressioni libere delle proprie convinzioni personali, come suggerito da Matteo Salvini in un recente consiglio federale. Salvini e il governatore del Veneto, Luca Zaia, non hanno un atteggiamento definito su questo tema. Il Consiglio regionale della Lombardia si appresta a valutare un progetto legislativo sull'argomento, proposto dall'associazione 'Luca Coscioni', mentre lo stesso tema è in discussione al Senato, con un disegno di legge sulla morte medicalmente assistita.