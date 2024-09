Durante l'estate, la Guardia costiera ha prestato soccorso a 1.752 individui in mare.

Nel corso dell’estate 2024, la Guardia Costiera ha salvato 1.752 persone in mare e 569 nei laghi di Garda, Maggiore e Como. Inoltre, sono state soccorse 515 imbarcazioni, secondo quanto riferito dal comandante Cosimo Nicastro, responsabile della Comunicazione del Comando Generale della Guardia Costiera, durante il Salone Nautico di Genova. L’analisi dei dati mostra una situazione paragonabile a quella del 2023. C’è stata una diminuzione negli incendi e nelle collisioni tra le imbarcazioni da diporto, due dei problemi più gravi per la sicurezza marittima, rispetto all’estate precedente, con un calo del 26% e del 19% rispettivamente. Questo è un segnale positivo sia per quanto riguarda le condizioni di sicurezza in mare, sia in termini di comportamento responsabile dei diportisti. La Guardia Costiera ha anche effettuato 40.944 controlli nell’ambito della nautica da diporto e ha liberato 340.517 metri quadrati di terreni demaniali occupati illegalmente.