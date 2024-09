Durante lo spettacolo "Ballando con le Stelle", Sonia Bruganelli ha avuto l'opportunità di incontrare suo insegnante. Ha sperimentato i suoi primi infortuni, dichiarando che non può essere paragonata a un tacco 12.

Sonia Bruganelli, partecipante a Ballando con le Stelle, incontra il suo mentore di danza Carlo Aloia. Pur affrontando difficoltà nelle prime prove, non rinuncia al suo sorriso. Sonia rivela di avere 15 calli su 10 dita, un chiaro segno del suo impegno e duro lavoro. Tuttavia, mostra preoccupazione per non poter più usare i tacchi a spillo di 12 centimetri.

Sonia Bruganelli ha fatto la conoscenza del suo mentore di danza Carlo Aloia, che l’affiancherà nel suo viaggio a Ballando con le Stelle. Carlo Aloia, uno delle nuove aggiunte al team di Milly Carlucci, l’ha raggiunta nella sala di allenamento dove Sonia Bruganelli si è rivelata pronta ad affrontare questa nuova sfida. Sfortunatamente però, le prime prove non sono andate come sperato.

Il primo giorno di prove con Carlo

Carlo Aloia si rivolge a una sofferente Sonia Bruganelli, che nonostante il dolore non rinuncia al suo sorriso, chiedendo: “Cosa è accaduto?”. “Bene, niente. Ti ricordi che i piedi hanno le dita? Quanti calli possono formarsi su un dito?”, replica l’ultima concorrente di Ballando con le Stelle. Il suo maestro di danza risponde chiaramente: solo un callo per dito, ma l’ex moglie di Paolo Bonolis non cede facilmente.

«Sì, ho 15 calli e 10 dita, quindi c’è un problema”, dice Sonia, mostrando uno dei piedi con le ferite e conclude: “Sì, è evidente che sto lavorando duro. Guardate i miei piedi ora, perché non li vedrete più. Poco tempo dopo mostra una scatola di scarpe e annuncia tristemente: “Non posso usare i tacchi a spillo di 12 centimetri”.