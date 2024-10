Tony Effe sorprende il pubblico con un gesto inaspettato durante il concerto a Roma, regalando i suoi calzini ad una fan che ha una fobia per i piedi

Tony Effe ha stupito il suo pubblico durante il concerto al Palazzo dello Sport di Roma. L’ex frontman della Dark Polo Gang, nel corso della performance, ha iniziato a lanciare alla folla alcuni dei suoi vestiti, tra cui i calzini. Una tiktoker di nome Aur, fan accanita del rapper, ha catturato uno di questi calzini e lo ha condiviso sui social come un trofeo.

Tuttavia, ha anche svelato di avere una fobia per i piedi, scrivendo: «Purtroppo odio i piedi» in risposta a un commento su un suo video di TikTok. Nonostante questa avversione, ha deciso di tenere il calzino, che potrebbe anche incorniciare come un oggetto da collezione.