Tre persone sono rimaste ferite in maniera non grave a causa dell'abbattersi del Dust Devil

Un Dust Devil (conosciuto anche con il nome di Diavolo di Sabbia) si è abbattuto su una spiaggia di Ugento, in Puglia, sollevando lettini e ombrelloni e gettando i bagnanti nel panico.

Il Dust Devil sulla spiaggia

L’episodio è avvenuto nella mattina di ieri, venerdì 26 luglio, quando un vortice improvviso si è abbattuto sulla spiaggia, spazzando ombrelloni, gazebo, sdraio e lettini. Il fenomeno è durato solo pochi istanti, ma sufficienti per creare danni e seminare il panico tra i bagnanti che sono fuggiti. Nessuno è fortunatamente rimasto ferito gravemente, ma tre persone hanno riportato alcune contusioni.

Cos’è un Dust Devil?

I Dust Devil, nonostante il loro aspetto possa trarre in inganno, non sono tornado. Le condizioni in cui si formano, infatti, sono decisamente diverse.

Spiega Erin Wenckstern, meteorologo di Weather Network:

“Un tornado solitamente si forma sotto una tempesta rotante, mentre alte temperature e cieli sereni sono il terreno fertile per i Dust Devil. Più forte è il contrasto termico tra suolo e aria, più intenso sarà il Dust Devil. Mentre l’aria entra nella corrente ascensionale dall’area circostante, polvere e persino oggetti possono essere trascinati nel vortice e diventare proiettili”.

Normalmente i Dust Devil sono abbastanza innocui e durano pochi minuti, ma in certe occasioni possono essere intensi e creare danni.