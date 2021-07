E-Commerce: Ai e Chatbot, é 'conversare' il nuovo trend del commercio online (3)

(Adnkronos) – "Ma attenzione: un chatbot genera valore quando è in grado di rispondere in modo sempre più efficace alle richieste degli utenti ed è in grado di farlo se la sua knowledge base è costantemente aggiornata da un Chatbot Trainer umano, che affianca l’intelligenza artificiale nel processo di apprendimento" avverte Chiara Arlati, Cmo di LiveHelp, la prima Suite di Digital Customer Care Omnicanale italiana.

Arlati rileva infine che "nel 2020 solo il 36% dei brand erano dotato di un chatbot per finalità di assistenza o per scopi commerciali. Il mercato dell’Intelligenza Artificiale in Italia ha raggiunto i 300 milioni di euro nello stesso anno, il 15% in più rispetto al 2019, stando ai dati relativi al 2020 dell'Osservatorio Politecnico di Milano". "Questo dato – indica – ci dimostra che gli investimenti nell’Intelligenza Artificiale stanno crescendo e che esiste un futuro promettente per questo settore".