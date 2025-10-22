La capitale serba è stata scossa da un gravissimo episodio di violenza questa mattina, 22 ottobre 2025: ecco cosa è successo.

La capitale della Serbia, Belgrado, è stata scossa da un terribile episodio di violenza. Un uomo ha aperto il fuoco davanti al Parlamento, ferendo una persona in modo grave.

Belgrado, spari davanti al Parlamento: un ferito grave

Mattina di paura a Belgrado, in Serbia, dove un uomo ha aperto il fuoco davanti al Parlamento dove, da diversi mesi, nel Parco Pionirsky, ci sono tende montate dagli studenti in protesta.

Una persona è stata ferita e risulta essere in gravi condizioni e sarebbe stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Dopo aver sparato, l’uomo ha anche appiccato un incendio alle tende provocando un vasto incendio. Sul posto sono giunti subito i soccorsi, i vigili del fuoco e le autorità. L’aggressore è stato fermato dalla polizia sul posto. Ma ecco le parole del presidente serbo Aleksandar Vucic.

Belgrado, spari davanti al Parlamento, il presidente Vucic: “Grave atto terroristico”

