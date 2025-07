Terrore nella notte ad Acilia (Roma), quando qualcuno ha esploso una raffica di colpi di pistola contro un palazzo. Una turista di 19 anni, che era affacciata al balcone, è rimasta ferita. E’ caccia al responsabile.

Acilia, spari contro un palazzo nella notte: ferita una turista

Notte di terrore ad Acilia, dove sono stati sparati diversi colpi di pistola contro un palazzo in via Giuseppe Beduschi.

In quel momento, affacciata a uno dei balconi della palazzina, c’era una turista egiziana di 19 anni, che è stata colpita al ginocchio da un proiettile. Sul posto sono accorsi subito i soccorsi che hanno trasportato la ragazza in ospedale, non è in pericolo di vita. La 19enne si trovava in Italia per trovare il padre che lavora nel nostro Paese stabilmente. Ora è caccia al responsabile.

Acilia, spari contro un palazzo nella notte: è caccia al responsabile

Secondo le prime ricostruzioni, i colpi di pistola sparati contro la palazzina ad Acilia di questa notte sarebbero partiti da un auto in transito. Del caso se ne stanno occupando i Carabinieri, con l’obiettivo di trovare la persona che ha rischiato di commettere una strage. L’Immobile infatti presenta 6 appartamenti con circa una ventina di persone in tutto. Le indagini, al momento, non escludono alcuna ipotesi.