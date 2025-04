Un’aggressione all’Ippodromo del Visarno ha interrotto bruscamente una giornata di gare ippiche a Firenze. Un uomo è rimasto ferito dopo un litigio avvenuto nei pressi della struttura, seguito da alcuni colpi di pistola esplosi durante l’evento. L’incidente ha portato alla sospensione immediata della manifestazione, mentre le forze dell’ordine indagano sugli spari, cercando di chiarire le cause del conflitto.

Firenze, spari all’ippodromo del Visarno dopo una lite

Un agguato prima della corsa all’Ippodromo del Visarno ha ferito un 46enne, titolare di una scuderia, colpito da colpi d’arma da fuoco. L’attacco è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, domenica 13 aprile, lontano dall’ingresso pubblico, in una zona riservata ai box. Intanto, l’ippodromo ospita gare trasferite da Montecatini, che riaprirà a giugno.

I testimoni hanno riferito che l’azione è stata rapida e fulminea. Un’auto, una utilitaria, si sarebbe fermata improvvisamente e alcune persone, tra cui una donna, avrebbero avvicinato il 46enne, di origini sinti, che si trovava vicino a un mezzo. Dopo un breve scambio di parole, sarebbero stati esplosi alcuni colpi di pistola, probabilmente tre, indirizzati verso il basso.

Un proiettile avrebbe colpito e trapassato il piede del 46enne, che è stato portato all’ospedale di Careggi in codice giallo. Le sue condizioni non sono gravi e avrebbe fornito agli inquirenti informazioni cruciali per identificare l’aggressore.

Firenze, spari all’ippodromo del Visarno dopo una lite: uomo colpito, le prime ipotesi

L’aggressore è ricercato, con la squadra mobile che indaga nel mondo delle corse ippiche, sospettando un possibile regolamento di conti. Si parla di un “collega” del ferito, un allevatore di cavalli della zona di Pistoia, noto nel mondo dell’ippica, che ieri si era spostato alle Cascine da Montecatini.

Le indagini della squadra mobile sono supportate dalle testimonianze di chi era nei dintorni durante gli spari e dalle telecamere di sorveglianza attorno all’ippodromo, un’area difficile da gestire sotto il profilo della sicurezza.

Appena diffusa la notizia, la direzione dell’ippodromo ha sospeso la manifestazione, che potrebbe essere recuperata nei prossimi giorni, previo nulla osta del ministero. Nel frattempo, la procura ha avviato un’inchiesta.