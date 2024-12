Mistero a bordo della nave da crociera Ruby Princess: un passeggero è scomparso improvvisamente durante la navigazione, senza che nessuno se ne accorgesse.

Mistero su una nave da crociera: passeggero sparisce improvvisamente durante la navigazione

La nave, che può ospetare fino a 4mila persone, era partita il 27 novembre scorso per un viaggio di cinque giorni attorno al Messico. Una volta arrivata a San Francisco, intorno alle 6:50 di lunedì 2 dicembre, quella che doveva essere una normale crociera si è trasformata in un giallo: l’equipaggio, quando ha invitato gli ospiti a scendere, ha scoperto che uno dei passeggeri mancava all’appello. Si tratta di un turista statunitense di 72 anni che viaggiava da solo, nessuno aveva denunciato la sua scomparsa.

Le ricerche a bordo della nave Ruby Princess

Sulla scomparsa dell’uomo indaga la US Customs and Border Protection, i cui agenti hanno perquisito la nave ed esaminato i filmati di videosorveglianza. Secondo gli agenti della compagnia, l’uomo sarebbe caduto durante l’ultimo viaggio verso San Francisco: al momento la scomparsa è trattata come un incidente in mare. La compagnia di navigazione ha pubblicato una nota, nella quale si legge: “La Princess Cruises è addolorata nel riferire che si ritiene che un uomo americano di 72 anni sia caduto in mare prima dell’arrivo della Ruby Princess a San Francisco. Le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici dell’ospite che viaggiava da solo“.

