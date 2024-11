Le novità per gli italiani con il testo della manovra: possibile ritorno dell'ecobonus al 65% prima casa per il 2025

L’Ecobonus è una detrazione fiscale destinata a incentivare interventi edilizi volti al miglioramento dell’efficienza energetica e al risparmio energetico degli immobili. Una proposta di modifica al testo del Ddl Bilancio punta a potenziare l’Ecobonus al 65% per la prima casa a partire dal 2025.

Ecobonus 2025, si torna al 65%?

La Legge di Bilancio in discussione al Parlamento prevede per il 2025 una proroga dell’Ecobonus, ma con un ridimensionamento delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico. Le aliquote scenderanno al 50% per le prime case e al 36% per le altre abitazioni. Nel biennio 2026-2027, le percentuali caleranno ulteriormente: al 36% per gli interventi sulle prime case e al 30% per quelli su abitazioni diverse.

Tuttavia, sono previste importanti novità. Un emendamento propone di riportare la detrazione fiscale per l’efficienza energetica al 65% per le prime case e per tutti gli interventi tecnologici.

Ecobonus 2025, si torna al 65%? Maggioranza e opposizioni

L’idea, seppur apprezzata, solleva preoccupazioni sui costi elevati che comporterebbe, specialmente considerando che si propone anche di ampliare il numero di lavori agevolati, tra cui impianti di sicurezza antincendio e attrezzature per la protezione.

Gli emendamenti propongono anche di estendere il bonus ristrutturazioni, con aliquota al 50% e tetto di spesa di 96mila euro, all’installazione di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio per gli edifici privati. Questo allineamento con le ristrutturazioni ordinarie ridurrebbe le detrazioni per lavori che oggi possono arrivare fino al 75%.

Una novità importante riguarda la proposta di Alberto Gusmeroli della Lega, che punta a introdurre un nuovo bonus elettrodomestici. A differenza del bonus mobili, questo incentivo sarà destinato a chi acquista elettrodomestici ad alta efficienza energetica, con almeno classe B, fabbricati in Europa, e prevede lo smaltimento degli apparecchi obsoleti tramite riciclo. Il contributo sarà pari al 30% del costo d’acquisto, con un limite massimo di 100 euro, che sale a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro. Il budget complessivo per questa misura è fissato a un milione di euro.

Ecobonus 2025, si torna al 65%? Le spese complessive

Le due misure, ovvero la revisione dell’aliquota dell’ecobonus 2025 e l’ampliamento del bonus del 50% per gli interventi antincendio sugli edifici privati, comporterebbero una spesa complessiva stimata di 2,2 milioni di euro per il 2026, 14,6 milioni di euro nel 2027, 8,3 milioni di euro nel 2028, 8,7 milioni di euro per il periodo 2029-2035 e 0,3 milioni di euro nel 2038.