Edizione: A. Benetton, puntiamo a valutare nuovi settori di crescita

Roma, 24 giu. – (Adnkronos) – "Nei prossimi anni intendiamo continuare a crescere nei settori industriali dove già esprimiamo un expertise di primo piano e a valutarne di nuovi, sempre portando innovazione e competenze finanziarie e industriali". Lo afferma, in una lettera agli stakeholder di Edizione, Alessandro Benetton confermato dall’assemblea alla presidenza della holding.

"Nel corso del 2024 -scrive Benetton abbiamo portato avanti con profondo impegno il percorso di cambiamento ed innovazione di Edizione.

Abbiamo ulteriormente rafforzato i risultati economici di Gruppo, ampliando il nostro raggio d’azione; abbiamo riformato profondamente la nostra governance, allineandola alle migliori best practice internazionali; abbiamo continuato a investire in modo concreto e tangibile su sostenibilità e innovazione, valori strategici e fondamentali per noi e per tutte le nostre partecipate".

Per il futuro – continua il presidente di Edizione – "proseguiremo nella nostra 'sperimentazione del fare', contaminando la logica dell’investitore di lungo periodo con lo spirito di chi, come le startup, cerca sempre di creare un prodotto o un servizio che prima non esisteva. Non dobbiamo mai stare fermi, dobbiamo sempre cercare di fare il meglio per le aziende del nostro Gruppo e per tutti i nostri stakeholder. Ci aspetta un futuro complesso, dove l’instabilità geopolitica potrà ulteriormente aumentare. Spetta a noi affrontare queste sfide con competenza e determinazione, convinti di voler continuare a svolgere un ruolo significativo in Italia e in tutte le economie dove siamo e saremo presenti".