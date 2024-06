Ludovico Einaudi, celebre compositore e pianista italiano, ha preso fermamente le distanze dal vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, dopo che quest’ultimo ha utilizzato un brano di Einaudi per un video di sostegno al generale Roberto Vannacci.

Il messaggio sui social

La polemica è esplosa nelle ultime ore sui social media, costringendo il management di Einaudi a intervenire. Il team del musicista ha pubblicato un messaggio sui canali social ufficiali del compositore per chiarire la situazione: “Abbiamo constatato che un brano di Ludovico è stato utilizzato su Instagram da un noto politico per appoggiare un controverso candidato alle Elezioni europee. Ci teniamo a chiarire come tale utilizzo sia avvenuto indipendentemente dalla nostra volontà e di non avere nulla a che fare con tale candidato e le sue idee”.

Il video di Salvini

Il video in questione è stato diffuso dal leader della Lega, Matteo Salvini, per chiedere ai suoi elettori di sostenere il generale Roberto Vannacci alle prossime elezioni europee. Il filmato ha ottenuto una vasta risonanza sui social, anche perché è stato rilanciato durante il periodo di silenzio elettorale da vari account vicini alla Lega. La presa di posizione di Einaudi ha espresso chiaramente la distanza dalle posizioni politiche e ideologiche di Salvini e Vannacci.