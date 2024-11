Elena Donazzan contro Niky Savage: "Canzoni violente e sessiste"

Ancora guai per Niky Savage in Veneto, dopo che già un anno fa un suo evento era stato cancellato in seguito alle rimostranze di un nutrito gruppo di genitori che non aveva apprezzato i testi delle canzoni del trapper. Nemmeno 365 giorni più tardi, si ripresenta una situazione molto simile per il noto cantante che ora rischia di vedersi cancellato il concerto a Pove del Grappa.

Niky Savage a Pove del Grappa: il sindaco ed Elena Donazzan contrari all’esibizione

Sì perché Francesco Dalmonte, sindaco di Pove del Grappa (Vicenza) non è affatto d’accordo nel far esibire nella città che lui amministra Niky Savage: “Nelle canzoni, i valori vanno raccontati, non vanno calpestati. Se gli organizzatori non sospendono il concerto del trapper che usa testi sessisti, violenti e irrispettosi nei confronti delle donne, agiremo noi” – spiega sui social – “Oggi, più che mai, è importante che ci prendiamo un momento per riflettere su ciò che ascoltiamo, su ciò che i nostri figli ascoltano e su come certi messaggi possano influenzare la loro formazione” – aggiunge nel giorno in cui si celebra la lotta alla violenza sulle donne.

Le parole dell’europarlamentare

A dare manforte al sindaco, poi, ci ha pensato l’europarlamentare Elena Donazzan: “Cari genitori, prendetevi un po’ di tempo per sedervi insieme ai vostri figli e leggere con attenzione i testi delle canzoni che saranno eseguite. Potrebbe essere l’occasione per avviare una conversazione sincera, riflessiva, che li aiuti a distinguere ciò che è positivo da ciò che, purtroppo, non lo è. Forse, dopo averlo fatto, alcuni potrebbero cambiare idea. Perché, alla fine, la musica è potente, ma i valori che trasmettiamo sono più forti”.