Dopo gli scontri verbali, Niky Savage e Tony Effe si sono incontrati: qual è stato l'esito tra i due?

Cosa è successo alla fine nell’accesa disputa tra Fedez, Tony Effe e Niky Savage? Si sono riappacificati, semplicemente. Quando Fedez ha pubblicato un nuovo brano d’amore, gli altri due sembrano essersi incontrati in privato, risolvendo la questione lontano dai rispettivi microfoni (al grande sollievo dei nostri timpani, anche se ciò ha deluso la nostra sete di scandali). Sabato sera, durante un evento a Roma, sembra che ci siano stati insulti rivolti a Savage (forse da parte dei fan di Tony). Niky ha tuttavia chiarito tramite delle Instagram Stories che lui e Tony avevano risolto la questione in privato, aggiungendo che ‘chi doveva chiedere scusa ha chiesto scusa’. Niky Savage ha commentato la controversia con Tony Effe dicendo: “Bisogna smetterla di comportarsi come ragazzini, io e Tony abbiamo risolto le nostre divergenze da uomini”. “Ragazzi, ho letto dei commenti che dicono che sono dovuto fuggire dal locale ieri sera. Sono andato al locale, ci siamo divertiti e abbiamo fatto festa. Prima che salissi sul palco, è partito un coro di insulti, evidentemente organizzato da un paio di persone. Quando parte un coro, è normale che gli altri si uniscano. Ma era prevedibile, date le recenti polemiche, io mi sono messo in gioco andando a Roma, quindi era possibile che succedesse. Ma a parte questo, è andata tutto bene, tutti conoscevano le mie canzoni e hanno lasciato perdere le sciocchezze. Dopo il concerto, sono andato al Colosseo, perché non ero mai stato a Roma. Ero con la mia ragazza e volevamo fare delle foto al Colosseo. Non significa che non posso andare al Colosseo solo perché ho avuto una lite. È inutile inventarsi delle storie. E mi spiace deludervi, ma io e Tony abbiamo già risolto le nostre divergenze in privato. Chi doveva chiedere scusa ha chiesto scusa, chi doveva dire che aveva frainteso ha detto che aveva frainteso”.

È giunto il momento di smettere di comportarsi come bambini, risvegliatevi”. Al momento, lo spettacolo è concluso.