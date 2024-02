A circa tre mesi dall’annuncio del tumore al pancreas, l’attrice e icona degli anni settanta, Eleonora Giorgi è tornata a raccontarsi sui social. L’attrice ha spiegato di aver fatto fronte a dei problemi di salute accusati dopo la chemioterapia: “Ho avuto la febbre”, è ciò che ha dichiarato su Instagram. Fortunatamente tutto è andato per il meglio.

Eleonora Giorgi, il racconto dell’attrice dopo l’annuncio del tumore

Eleonora Giorgi era attesa dagli spettatori da casa e dai fan nel salotto di Pomeriggio 5 dopo il ciclo di terapia, ma questo rientro ha subito un ritardo a causa di problemi di salute che l’hanno tenuta a letto dopo la chemioterapia. Sui social ha dichiarato di aver avuto la polmonite, ma di esserne comunque guarita. Da lì il ritorno, a tratti a sorpresa, sui suoi canali social.

“Per quindici giorni ho preso antibiotici”

L’attrice ha proseguito nel suo intervento spiegando anche di aver preso antibiotici per una quindicina di giorni e di aver fatto “alcuni interventi per la chemio perché ho avuto un’infezione da infusione. In pochi giorni ho fatto anestesie, contrasti e persino una piccola operazione. Diciamo che sono stati giorni faticosi però io sono ottimista e penso che il mio destino sia questo, devo lottare e fare quello che mi dicono i dottori. Grazie a tutti, ho avuto veramente una debolezza pazzesca. Ho avuto paura ma per fortuna è passata”. Prossimamente dovrà sottoporsi ad un altro esame approfondito e si spera che gli esiti siano positivi.