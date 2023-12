Eleonora Giorgi, 70 anni, parla della sua chemioterapia: l’attrice, che si sta sottoponendo a cure contro un tumore al pancreas, ha raccontato che l’infusione ha, in totale, una durata di 54 ore.

Eleonora Giorgi parla della sua chemioterapia

“La mia terapia dura 54 ore: 6 ore di infusione per il primo farmaco, poi si fa una piccola pausa e inizia una seconda infusione di un altro medicinale che dura 48 ore continuative”, ha raccontato Giorgi al settimanale Gente.

“Il tutto avviene attraverso un apparecchio sottopelle (Port-a-Cath, ndr) che inietta sostanze grazie a un catetere”, ha aggiunto. “La prima volta di questo percorso ero in macchia con i miei figli in viaggio da Milano a Roma, per il resto del trattamento sono stata in casa perché mi sentivo molto stanca”.

La decisione di curarsi a Milano

Quando all’attrice è stato chiesto perché abbia deciso di curarsi a Milano piuttosto che a Roma, ha risposto: “Perché il mio medico vive e opera a Milano ed è lui che mi ha indirizzato all’Humanitas dove in oncologia c’è l’ottimo professor Armando Santoro. Voglio precisare che non nutro alcuna sfiducia nei medici di Roma ma semplicemente totale fiducia nel mio dottore milanese”.

“Dopo la prima face della terapia, sarò seguita a Roma e qui mi sottoporrò ai controlli”, ha aggiunto Eleonora Giorgi. “Se il buon Dio vorrà, il tumore si sarà ridotto e in primavera verrò a Milano per sottopormi all’operazione. Si tenta di ridurre il cancro per rendere più operabile la parte. Per fortuna, il mio è alla coda del pancreas e dovrebbe essere più semplice”, ha detto. E ha aggiunto: “Non ho metastasi”