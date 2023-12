Eleonora Giorgi: "Mio nipote Gabriele mi dà la forza per vivere"

Eleonora Giorgi ha rotto il silenzio in merito alla malattia contro cui si sta trovando a combattere e sul percorso di cure da lei intrapreso negli ultimi giorni.

Eleonora Giorgi: il tumore

Eleonora Giorgi ha recentemente scoperto di essere affetta da un tumore che, fortunatamente, si è rivelato operabile. La famosa attrice dovrà comunque sottoporsi ad un periodo di cure, e a tal proposito ha ammesso: “Ho avuto il privilegio di non aver mai visto l’interno di un ospedale, al massimo avevo preso qualche aspirina. E ho 70 anni. La vita l’ho già vissuta. Questa situazione è più accettabile alla mia età che per una persona di 35 anni come ne ho viste in ospedale. Affronto le chemio con l’obiettivo verosimile di fare un intervento chirurgico tra tre mesi. Dopodiché dovrò essere in gamba per mio nipote Gabriele, il figlio di Paolo e Clizia Incorvaia: devo portarlo all’asilo”.

Oggi l’attrice può se non altro contare sull’affetto e la vicinanza della sua famiglia, e a tal proposito ha ammesso: “Sono esterrefatta per l’amore che mi stanno manifestando non solo Andrea, Paolo e le loro compagne, ma una moltitudine di persone che mi esprimono vicinanza in modo incredibile e tutto questo mi spinge ad avere sempre il sorriso”. Sui social in tanti sperano di saperne di più in merito alla sua situazione e le hanno inviato i loro messaggi d’affetto e i loro auguri. Sulla questione emergeranno ulteriori sviluppi?