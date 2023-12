L’attrice settantenne, dopo un lungo periodo di silenzio sui social media, è tornata ieri su Instagram per aggiornare i suoi fan sullo stato della sua salute. Ha iniziato dicendo: “Eccoci, sono tornata. Vi avevo lasciato il primo dicembre con l’annuncio che avrei iniziato le cure dopo la terribile notizia di questo tumore al pancreas. Ho completato la prima sessione di chemioterapia, è stata molto difficile, ma sono stata forte e ce l’ho fatta.”

Eleonora Giorgi lotta contro il tumore: le sue condizioni

Eleonora Giorgi si apre con i suoi sostenitori: “Sono grata per il vostro affetto durante le sedute di chemioterapia”. L’attrice, che ha appena completato la prima fase del suo trattamento contro il tumore al pancreas, ha deciso di condividere la sua esperienza su Instagram come modo per ringraziare i suoi fan e per ispirare coloro che stanno affrontando una lotta simile. Eleonora, nonostante le difficoltà del processo, ha dimostrato di essere un’indomita combattente. Ha espresso il desiderio di trasformare questa battaglia in una crociata per tutti i malati oncologici, cercando di sensibilizzare sulla discriminazione che spesso subiscono e promuovendo una maggiore rappresentanza dei malati nella società.