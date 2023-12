A Roma serata beneficenza per i bambini malati di tumore

Roma, 18 dic. (askanews) – L’Italia è uno dei paesi dal cuore più grande in Europa, quando c’è in ballo la solidarietà. Tra il 2021 e il 2022, infatti, la quota di donatori alle associazioni è passata dal 35% al 55%. Di fondi ce n’è sempre bisogno, specie per aiutare quelle strutture che curano bambini malati di tumore ed Onlus che sostengono, anche economicamente, le famiglie più fragili, madri e padri di piccoli malati.

Nel nostro paese, ogni anno, circa 1.400 bambini in età pediatrica si ammalano di tumore, mentre tra gli adolescenti nella fascia di età 15/19 anni i casi sono circa 900.

Sono tantissime dunque le attività di beneficenza. Tra queste c’è quella organizzata da Villa Brasini, a Roma, che ha organizzato un “Charity Cocktail”, per raccogliere fondi da donare alla Federazione Ge-Ne, per la neurochirurgia infantile del Policlinico Agostino Gemelli di Roma e all’Associazione Peter Pan, due Onlus attive nel sostegno all’infanzia e alle famiglie economicamente più fragili.

Edolo Ghirelli, proprietario e direttore generale di Villa Brasini: “Quest’anno abbiamo deciso di organizzare questo evento presso la nostra sede di Villa Brasini per dare il nostro supporto all’associazione Peter Pan e alla Federazione Ge Ne, due realtà che aiutano i bambini in difficoltà e le loro famiglie. Beneficenza per noi è fare del bene, credo che ognuno di noi debba cercare qualcosa in cui ritrova valori e motivazioni per compiere un gesto che viene dal cuore e che possa creare un cambiamento e un futuro migliore a chi soffre e vive in condizioni peggiori”.