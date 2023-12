A pochi giorni dalla decisione di rivelare pubblicamente di aver ricevuto una diagnosi di tumore al pancreas, Eleonora Giorgi ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla terapia che sta affrontando per ridurre il cancro e potersi sottoporre a un’operazione chirurgica volta ad asportare la malattia.

Eleonora Giorgi sul tumore al pancreas: “Devo fare chemio pesanti prima dell’operazione”

Eleonora Giorgi ha un tumore al pancreas: recentemente, ha deciso di condividere il difficile percorso che sta affrontando a causa della malattia con i suoi fan. “Ho fatto bene a dirlo. La mia vita è pubblica da quando ho diciannove anni”, ha dichiarato ai microfoni di I Lunatici su Rai Radio 2. “Ho ricevuto una montagna d’amore e tanto incoraggiamento, non so come poter ringraziare”.

Dopo aver condiviso la notizia e aver ricevuto il sostegno della sua famiglia e dei suoi ammiratori, l’attrice è pronta a sottoporsi alle cure necessarie. “Devo fare delle robustissime chemio per tentare di rimpicciolire quell’oggettino. Se arriveranno a buon fine allora potrò essere operata. Altrimenti boh. Sono lunghe cinquantasei ore. Ho fatto la prima e attualmente non ho nessun effetto collaterale, probabilmente si presenteranno”, ha detto.

“Mi batterò col turbante o la parrucca per esserci”, ha aggiunto, mostrandosi determinata a dare il suo contributo per la battaglia di tutti i malati oncologici. “Far vedere che si può sostenere in pubblico, mi hanno detto diversi medici, può essere di incoraggiamento e conforto”.

La paura, l’amore per i figli e il nipotino e il rapporto con la vecchiaia

Nonostante l’amore e il sostegno che le sono stati mostrati da familiari e fan, Eleonora Giorgi ha ammesso di provare – inevitabilmente – momenti di sconforto e di paura. “Ancora non ho capito che sono io”, ha ammesso durante la sua partecipazione a I Lunatici.

“Ho quasi un estraniamento, come se fosse capitato ad un’altra Eleonora”, ha spiegato. “C’è solo una cosa che mi fa scoppiare a piangere: pensare ai miei figli e al mio nipotino. Mi impegno al massimo per garantirgli che ce la metterò tutta”.

Durante l’intervista, l’attrice ha anche ribadito di vivere male il passare del tempo. “La vecchiaia, in termini estetici, non mi fa impazzire. Mi faccio dei lifting perché vorrei sempre e solo il fiore della primavera”, ha affermato. “Con me stessa ho avuto questa reazione: mi sono detta che finché ci sono voglio stare al meglio”.