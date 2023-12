"Morgan ha colpito Francesca Michielin": l'indiscrezione

Sui social sono circolate indiscrezioni secondo cui Morgan avrebbe lanciato un paravento contro Francesca Michielin e il suo truccatore. Morgan ha replicato alla questione.

Morgan: l’indiscrezione sul paravento

In queste ore, sui social, Deianira Marzano ha riportato un’indiscrezione secondo cui Morgan avrebbe lanciato un paravento contro Francesca Michielin e il suo truccatore. “Comunque Morgan è stato cacciato per ciò che succede dietro alle quinte, ne ha parlato anche Fedez: mentre Francesca Michielin si stava struccando, Morgan le ha lanciato addosso un paravento colpendo anche il truccatore, amico di una mia amica”, ha fatto sapere l’esperta di gossip. Sulla questione è intervenuto lo stesso Morgan, che con un messaggio ironico ha risposto:

“Dicono che io ho scaraventato un paravento addosso a qualcuno ma ciò è totalmente inventato, come potrei io essere diventato uno spaventoso tiratore di paraventi dal momento che l’evento alle venti e venti non era neanche paventato minimamente? Se tanto mi da tanto e mi pare che io sia pure appartato abbastanza da dire che preparo il talento perché sono preparato e perché l’ho imparato, mica mi invento di essere pure paradossale apparentemente superato a parere di chi fa le pare a palate ma io di scaraventare un paravento a Natale non ne voglio sapere e si spera capiate che il vento non c’era perché il posto era riparato, io spaventato dall’approssimare più disparato pari pari al depauperamento del ponte di papaveri e papere per ragioni di tempo e di parade, e secondo voi io avrei mai potuto appannarmi la mente sparando così in un momento a qualcuno quel paravento? Ma è grave pensare che il vento volasse a favore perche ‘ invero mi era contrario, mi si parava insolente mentre il mento mi pendeva silente perché non ci si può muovere quando si usa il solvente.”

Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi? In tanti, sui social, sono in attesa di sapere se emergerà la verità in merito alla vicenda.