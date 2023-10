Il successo di Annalisa “Bellissima” ha fatto discutere non poco durante lo scorso live di X Factor. Anche Francesca Michielin, conduttrice del talent targato Sky, si è esibita cantando il noto brano e lo ha fatto durante il concerto che si è tenuto a Milano. Con lei c’era anche Ambra Angiolini che ha preso parte al live in qualità di ospite. A non sfuggire è stata soprattutto l’osservazione “pungente” fatta nei confronti del giudice Morgan che aveva definito la canzone “armonicamente inesistente”.

La cantante, nell’intonare “Bellissima” ha commentato: “Volevo dire questa cosa. Di “do” in questo pezzo ce ne sono pochi. Non riprendete questo momento, non sto scherzando. Questa canzone è armonicamente molto complessa, ci tengo a dirlo perché io non posso parlare quando sono là. Voi sì (riferendosi ai giudici) io no”. Ed è a questo punto che anche Ambra Angiolini è intervenuta evidenziando che anche lei non può parlare.

Le parole di Morgan a X-Factor

Il giudice Morgan aveva commentato positivamente l’esibizione di Matteo Alieno Pierotti. Pur trovando la canzone banale armonicamente ha evidenziato: “È una canzone che io onestamente non conoscevo e che trovo di grande banalità dal punto di vista armonico, ma tu sei talmente bravo che l’hai valorizzata”.