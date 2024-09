Matteo Dall’Osto è stato incoronato sul palco di piazza Salotto a Pescara: ha sbaragliato la concorrenza degli altri 39 finalisti approdati alla finale del concorso di Mister Italia 2024. Ecco cosa sappiamo sul vincitore 24enne.

Il vincitore di Mister Italia 2024: chi è Matteo Dall’Osto

Matteo Dall’Osto ha 24 anni, viene dalla provincia di Brescia, una laurea triennale in nutrizione e la passione per i viaggi, i libri e il cinema.

“Ora torno a casa, mi aspetta la biennale al San Raffaele di Milano per diventare biologo nutrizionista, e magari riuscirò a diventare protagonista nel mondo del cinema, una delle mie più grandi passioni”, dichiara il ragazzo dopo la vittoria.

Le dichiarazioni di Matteo Dall’Osto dopo la vittoria

A posare la corona sulla testa del neo Mister Italia, il vincitore dell’edizione 2023 Pierluigi Mastropasqua insieme alla madrina di giuria Stefania Orlando e al conduttore della serata Beppe Convertini.

“Ancora fatico a realizzare. Al di là delle opportunità che nasceranno con questo titolo, mi porto a casa un’esperienza straordinaria che consiglio a tutti di provare: mettersi in gioco, provare le sensazioni che ho provato in questi giorni abruzzesi e condiviso con gli altri ragazzi, è qualcosa che sono certo possa aiutare a crescere sotto tutti gli aspetti”.

A fare il tifo per Matteo c’era tutta la sua famiglia. In platea la madre Silvia, il papà Adriano e la sorella Alessia, mancava solo il cagnolino Romeo, a casa con i nonni Lucia e Vittorio.

Le altre fasce assegnate nella finalissima del concorso

Durante la finalissima sono state assegnate anche le altre fasce collegate al concorso. Il 28enne ravennate Luca Visani ha ottenuto la fascia ‘L’uomo ideale d’Italia’, il 30enne vicentino Daniel Carraro ‘Mister Talento’, il 21enne cosentino Davide Mandarino ‘Un bello per il Cinema’, il 21enne milanese Cristian Piccoli ‘Mister Italia Fitness’, il 31enne napoletano Francesco De Simone ‘Il Volto più bello d’Italia’, il 24enne siracusano Anacleto Ternullo ‘Il Modello d’Italia’ e il 28enne grossetano Jacopo Sabinos ‘Mister Italia on the web’.