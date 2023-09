Giovanissimo, bellissimo e per niente interessato a sfondare nel mondo della televisione. Ecco chi è Pierluigi Mastropasqua, il nuovo Mister Italia che ha conquistato il titolo di più bello d’Italia al concorso ideato dal patròn Claudio Marastoni.

C’è un nuovo Mister Italia: ecco chi è

Biondo, dagli occhi azzurri e con un sorriso che conquista: il più bello d’Italia, vincitore del titolo di Mister Italia 2023 è Pierluigi Mastropasqua. Il giovane ha sbaragliato una concorrenza fatta di altri bellissimi provenienti da tutto il Bel Paese, ma alla finale del concorso idato da Claudio Marastoni è stato lui ad ottenere l’agognato titolo. Pierluigi ha 20 anni, è di Bubbiano e studia Scienze Politiche e relazioni internazionali all’Università di Pavia.

Pierluigi Mastropasqua, le prime dichiarazioni dopo la vittoria

La vittoria ottenuta nella finale di Pescara da Pierluigi Mastropasqua è stata una bella soddisfazione, ma il ragazzo resta coi piedi per terra. Al Corriere ha dichiarato che sfrutterà con gioia tutte le occasioni che la fascia di Mister Italia 2023 gli regalerà, ma non sogna un futuro in televisione. Appassionato di golf, il giovane è alla ricerca della propria strada e vuole cogliere questa occasione per dedicarsi a shooting, sfilati e qualche ospitata prima di pensare a una carriera normale e fuori dai riflettori, probabilmente in banca.

Intervistato dal Corriere della Sera, Mastropasqua ha inoltre commentato:

Se in questi giorni ho ricevuto molti messaggi? Certo, soprattutto ragazze che studiano a Pavia e vorrebbero incontrarmi. Fa piacere. Ma ho ricevuto anche messaggi spinti e volgari, in particolare da uomini che chiedevano se fossi bisessuale. Ho evitato di rispondere. Sono single. Ho sempre avuto ragazze più grandi. Ora il mio amore è un nipotino di 3 anni, figlio di mio fratello. Se uso le app per incontri tipo Tinder? Preferisco l’approccio fisico, lo ritengo più sincero. Il virtuale induce a scartare donne e uomini come figurine, una dietro l’altra: mi piace/non mi piace. Difficile costruire rapporti sinceri e profondi.

