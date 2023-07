Miss Italia apre le porte alle donne trans?

Si è parlato molto del possibile ritorno di Miss Italia su Rai 1, con la possibile conduzione di Milly Carlucci dopo la conclusione di Ballando con le Stelle. Tuttavia, durante la presentazione ufficiale dei palinsesti, questa possibilità è stata esclusa con una smentita da parte dell’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, secondo cui Miss Italia non farà parte del palinsesto.

Mirigliani: Miss Italia aperta solo alle donne biologiche

Ma secondo le ultime indiscrezioni, il programma potrebbe tornare, anche se al momento non ci sono certezze. L’unica cosa certa, come specificato dall’imprenditrice Patrizia Mirigliani, è che solo le donne biologiche potranno partecipare a Miss Italia, escludendo quindi le donne transgender dalla competizione. Non sembra esserci l’intenzione di seguire l’esempio olandese, dove per la prima volta una donna transgender, Rikkie Valerie Kollé, ha vinto il titolo di Miss Olanda.

Le parole della Mirigliani, intervistata da Radio Cusano Campus, sono state piuttosto chiare: “Il mio concorso prevede nel suo regolamento la specifica che bisogna essere donna sin dalla nascita”. L’imprenditrice ha inoltre commentato senza troppo entusiasmo la vittoria della donna transgender a Miss Olanda, definendo “assurde” le strategie utilizzate da alcuni concorsi di bellezza per “attirare l’attenzione”. Resta il fatto che, al momento, una donna transgender non ha la possibilità di competere a Miss Italia.

Chi è Patrizia Mirigliani

Patrizia Mirigliani, figlia del leggendario patron di Miss Italia, Enzo Mirigliani. Ha affiancato suo padre nell’organizzazione del concorso di bellezza a partire dal 1989 curando poi la direzione artistica dell’evento dal 1997 al 2007. È stata lei a introdurre importanti novità nel concorso allo scopo di valorizzare la donna andando oltre il semplice fattore estetico. Ad esempio, ha voluto che le finali su Rai 1 fossero condotte da una donna, mentre nel 2011 ha aperto il concorso a diversi tipi di corporatura.

È stata sempre Patrizia Mirigliani, nel 2009, a creare Miss Italia Channel, una televisione dedicata al concorso e disponibile sul sito web ufficiale di Miss Italia. Negli anni, Patrizia Mirigliani ha anche fatto diverse apparizioni televisivi, uscendo così dal dietro le quinte. Nel 2021, ad esempio, l’abbiamo vista spesso ospite al Grande Fratello Vip 6, a sostenere suo figlio Nicola Pisu che era concorrente di quell’edizione.

Miss Italia ritorna su Rai 1?

Al momento, non è ancora chiaro se Miss Italia tornerà effettivamente nella stagione televisiva 2023/2024. Nonostante le speculazioni degli ultimi tempi, non ci sono certezze in merito. Anzi, con la presentazione dei nuovi palinsesti, sono emersi anche altri interrogativi, come ad esempio il possibile ritorno di Massimo Giletti su Rai e la conferma, ancora incerta, di Viva Rai 2, il varietà mattutino condotto da Fiorello.