Selvaggia Lucarelli fuori da Ballando con le Stelle: Milly Carlucci non la vuole più come giurata.

L’avventura di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle potrebbe essere giunta al capolinea. Sembra che la conduttrice Milly Carlucci non la voglia più come giudice del suo show danzante.

Selvaggia Lucarelli fuori da Ballando con le Stelle?

A lanciare l’indiscrezione su Selvaggia Lucarelli fuori da Ballando con le Stelle è stato il giornalista Davide Maggio, nel corso di una diretta social. Secondo le sue “sensazioni”, Milly Carlucci non vuole rinnovare il contratto come giudice alla compagna di Lorenzo Biagiarelli.

L’indiscrezione di Davide Maggio

Maggio ha dichiarato:

“Io credo che Milly Selvaggia non la voglia. Però credo anche che non abbiano la forza di dirle vattene. Questa è una mia sensazione. Anzi non è una sensazione, è più di una sensazione”.

Stando a quanto sostiene Davide, la Carlucci non vuole più avere la Lucarelli a Ballando con le Stelle, ma non avrebbe gli attributi per metterla alla porta.

Lucarelli fuori da Ballando con le Stelle: ci sono precedenti

Sempre secondo la tesi di Maggio, nelle passate stagioni di Ballando con le Stelle alcune scelte sarebbero state fatte proprio per “mettere in difficoltà” Selvaggia. Lo scopo? Spingerla a dare le dimissioni. Al momento, è bene sottolinearlo, non abbiamo alcuna conferma sulla cacciata della giornalista. In merito alla prossima edizione dello show danzante, Milly si è limitata a dichiarare: