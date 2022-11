Lorenzo Biagiarelli fuori da Ballando e c'è chi spiega il perché: “Colpa di Selvaggia”

Un forfait deciso da qualcuno ma che non ha convinto tutti: Lorenzo Biagiarelli è fuori da Ballando e c’è chi spiega il perché: “Colpa di Selvaggia”.

Una conduttrice in particolare ha detto la sua a Domenica In sull’eliminazione del concorrente-chef ed ha attribuito “colpe” specifiche alla decisione di mandar via un concorrente che non è certo fra i peggiori della popolare trasmissione Rai condotta da Milly Carlucci.

Lorenzo Biagiarelli fuori da Ballando

Biagiarelli era finito al ballottaggio con Rosanna Banfi e Alex Di Giorgio e ne era uscito perdente. E sull’eliminazione del 32enne chef Anna Pettinelli ha avuto remore chiare.

Ne ha parlato ospite da Mara Venier a Domenica In: per lei anche se indirettamente Selvaggia Lucarelli avrebbe la sua dose di responsabiltà sull’uscita suo compagno. Ha detto la Pettinelli: “A me è dispiaciuto che sia uscito. Io non ho capito perché non hanno tirato fuori il salvacondotto, secondo me c’entra un po’ la fidanzata”.

Selvaggia divisiva e Lorenzo “ha pagato”

E ancora, esponendo le sue ragoni a “Zia Mara: “Proprio non capisco, o meglio, mi sono fatta una mia idea.

Secondo me c’entra per com’è fatta Selvaggia, visto che lei è una divisiva e secondo me è per questo che i telespettatori non hanno premiato Lorenzo”. E in chiosa: “Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale si tengono la possibilità di salvare lì ferma per un’altra persona. Per me Lorenzo Biagiarelli meritava di essere ripescato, questo è quello che penso”.