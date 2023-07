Selvaggia Lucarelli stronca Francesca Fagnani: "Ammazza che belva"

Selvaggia Lucarelli ha scagliato una frecciatina contro la collega giornalista Francesca Fagnani per alcune delle domande da lei rivolte a Filippo Facci.

Selvaggia Lucarelli: la stoccata a Francesca Fagnani

Selvaggia Lucarelli ha pubblicato via social alcuni estratti relativi a Filippo Facci e alle sue ultime dichiarazioni. Il giornalista è stato intervistato nelle ultime ore da Francesca Fagnani, e la Lucarelli ha preso alcuni estratti dell’intervista fatta dalla compagna di Mentana lasciando intendere che, per lei, le sue domande rivolte a Facci non sarebbero state particolarmente efficaci. “Dopo tutto quello che è venuto fuori ecco le ficcantissime domande di Fagnani a Facci”, ha commentato via social, e ancora: “Ammazza che belva”.

L’attenzione della giornalista è rivolta soprattuto alladomanda che Fagnani ha rivolto a Facci in merito al suo presunto sessismo e l’intervistatrice – ha lasciato intendere la Lucarelli – avrebbe peccato nel non sviscerare ulteriormente l’argomento, magari chiedendo di più sulle cose scritte da Facci in questi anni.

Francesca Fagnani replicherà alle parole della collega? Al momento sulla questione non è dato sapere di più e in tanti, sui social, sono curiosi di conoscere ulteriori dettagli in merito alla vicenda. Di recente Selvaggia Lucarelli ha confessato anche perché non avrebbe accettato di partecipare al format condotto da Francesca Fagnani, Belve.