Filippo Facci si è difeso: "È un pretesto per attaccare il Governo, ma la Rai non potrà mai cacciarmi".

A breve si deciderà il destino di Filippo Facci in Rai. In data 11 luglio la tv di Stato dovrà pronunciarsi circa la cancellazione del programma che avrebbe dovuto condurre da settembre: I Facci vostri. La polemica nei confronti del giornalista è sorta dopo alcune considerazioni su Libero in cui Facci parlava del presunto stupro da parte di Lorenzo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa, verso una 22enne. Il giornalista avrebbe utilizzato nei confronti della ragazza frasi considerate sessiste e lesive nei confronti della dignità delle donne. Intervistato da Francesca Fagnani per conto della Stampa, Facci ha dichiarato: “È un pretesto per attaccare il Governo, ma la Rai non potrà mai cacciarmi”.

Filippo Facci: per il PD non può condurre

Sandro Ruotolo e Stefano Graziano del PD hanno detto la loro sulla posizione di Facci, tramite alcune dichiarazioni riportate da FanPage: “Per il bene del servizio pubblico l’editorialista di Libero, Filippo Facci, non può condurre un programma su Rai Due”.

Il destino del giornalista sulla Rai

Il caso riguardante Facci ha raggiunto il Consiglio di Amministrazione della Rai. Il consigliere Riccardo Laganà ha inviato una lettera formale, sottoscritta anche da Francesca Bria del Partito Democratico e Alessandro Di Majo del Movimento Cinquestelle, mentre la presidente Rai Marinella Soldi ha definito “inaccettabili” i commenti di Facci. Di conseguenza, potrebbe essere presa in considerazione l’opzione di cancellare il programma a cui Facci partecipa. Tuttavia, l’editorialista di Libero ritiene al momento che ciò sia impossibile e, a suo avviso, la Rai non lo manderà via. Nonostante ciò, si vocifera che la televisione di Stato sia pronta a sospendere Facci.