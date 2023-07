Milan Vs. Inter: Statistiche storiche

La rivalità tra Inter e Milan, meglio nota come “Derby della Madonnina”, è uno degli scontri più emozionanti e longevi del calcio italiano e da decenni cattura l’attenzione dei tifosi dentro e fuori l’Italia.

Questi scontri sono stati trasferiti anche nel mondo delle criptovalute, grazie hai Fan Token, che sono un tipo di cripto-token utilizzato nel campo dello sport e, sebbene non possano ancora essere utilizzati per acquistare beni, possono essere scambiati tra gli utenti. Attualmente sono diverse le squadre che hanno sviluppato i propri Fan Token, ma il Fan Token dell’AC Milan e Fan Token dell’Inter sono attualmente in testa al mercato della Serie A italiana.

Ma tornando al tema puramente sportivo del “Derby della Madonnina”, sapete quale di questi due club domina attualmente il derby? E soprattutto, chi ha il maggior numero di titoli nella propria bacheca? Ecco un’analisi delle statistiche storiche della rivalità tra Milan e Inter.

Milan vs Inter: chi vince lo storico scontro?

La prima partita ufficiale tra Inter e Milan si è giocata il 10 gennaio 1909, con i rossoneri che hanno vinto per 3-2. Da allora, entrambi i club hanno ottenuto notevoli successi in Serie A e nelle competizioni europee, incontrandosi 237 volte. Tuttavia, l’Inter domina il “Derby della Madonnina” con 89 vittorie contro le 79 del Milan. Altri 69 incontri si sono conclusi con un pareggio.

Ma non è tutto: a eccezione della Champions League (due vittorie per parte) e della Supercoppa Italiana (una vittoria per parte), i nerazzurri vincono i duelli storici in Coppa Italia e Serie A, dove la differenza è maggiore (76 vittorie per l’Inter e 65 per il Milan).

Battaglia per i titoli

Milan e Inter sono, insieme alla Juventus, i club più premiati in Italia. Ma lasciamo da parte la Vecchia Signora e concentriamoci sui protagonisti di questo articolo.

A oggi, i rossoneri vantano il maggior numero di titoli (53 in totale), mentre i loro rivali cittadini ne hanno 43.

Ma come sono distribuiti questi titoli? Nel caso del Milan: 19 titoli di Serie A, 5 di Coppa Italia, 7 di Supercoppa Italiana e 18 internazionali, di cui 7 di Champions League. D’altra parte, anche l’Inter ha vinto 19 scudetti, più 9 Coppe Italia, 7 Supercoppe italiane e 9 titoli internazionali (di cui 3 in Champions League).

Scontri in finale

Milan e Inter si sono incontrate solo tre volte in una finale, il che è sorprendente se si considera che questa rivalità ha più di 100 anni di storia.

La prima volta che i due club decisero un titolo fu nella finale di Coppa Italia della stagione 1976/1977. In quell’occasione, il Milan sconfisse l’Inter per 2-0.

Passarono 35 anni prima che le due squadre si incontrassero di nuovo in finale, questa volta nella Supercoppa italiana del 2011, dove la squadra di Massimiliano Allegri vinse di nuovo. Undici anni dopo si sarebbero nuovamente affrontate per decidere il titolo della Supercoppa Italiana 2022, anche se questa volta con maggior fortuna per l’Inter.

Altri fatti storici e statistiche dello scontro Milan vs Inter Milan

Come ogni antica e importante rivalità calcistica, il “Derby della Madonnina” offre un’ampia varietà di fatti e statistiche che, in alcuni casi, costituiscono record in Serie A e in altre competizioni.

Ma quali sono i più rilevanti? Dovremmo iniziare con i gol, dopo tutto questa è l’essenza del calcio. Per esempio, sapevate che nel 1949 ci fu il derby con il maggior numero di gol? Sì, proprio come avete letto. È successo il 6 novembre durante una partita di campionato. Alla fine l’Inter vinse per 6-5.

Sempre per quanto riguarda i nerazzurri, Sandro Mazzola è il marcatore del gol più veloce nella storia del derby. È successo il 24 febbraio 1963 e ha impiegato solo 13 secondi per segnarlo.

D’altra parte, il Milan detiene il record di vittorie consecutive nel derby. Ci è riuscito due volte (dal 1911 al 1913 e dal 1946 al 1948). Tuttavia, è l’Inter a detenere il maggior numero di derby senza sconfitte (17 in totale, tra il 1929 e il 1937).

E i capocannonieri? Questo derby ha visto protagonisti alcuni giocatori incredibili nel corso della sua storia. A oggi, però, è l’ucraino Andriy Schevchenko ad aver segnato il maggior numero di reti in questo incontro (14 gol in 20 partite). Lo seguono Giuseppe Meazza (13 in 20 partite) e Istvan Nyers (11 in 12 partite).

Tra i giocatori in attività, spiccano solo l’attaccante argentino Lautaro Martinez, con otto gol in 14 partite, e il belga Romerlu Lukaku (5 gol in 7 partite), entrambi del Milan.

Perché la rivalità tra Milan e Inter è così importante?

Dopo Barcellona-Real Madrid, pochi derby suscitano tanta passione come quello tra Milan e Inter, non solo per lo spettacolo che offrono ogni volta che si affrontano, ma anche per il numero di titoli che hanno nella loro bacheca e per essere due dei club con più tifosi in Italia e nel mondo.

Inoltre, alcuni dei migliori giocatori della storia (Ronaldo, Filippo Inzaghi, Ricardo Kakà, Zlatan Ibahimovic, Giuseppe Meazza, Christian Vieri, Marco van Basten, tra gli altri) hanno indossato i colori di Milan e Inter,

Certo, l’ultimo decennio non è stato positivo per nessuno dei due, ma entrambi i club hanno raggiunto e si sono incontrati in semifinale di Champions League; in effetti, l’Inter ha sfiorato l’incoronazione, anche se alla fine è stato il Manchester City ad aggiudicarsi gli onori nel 2023.

Con queste premesse, l‘Italia spera che questo sia l’inizio di una nuova età dell’oro, proprio come negli anni Novanta.