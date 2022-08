Roma, 12 ago (Adnkronos) – "Pongo la questione delle disuguaglianze sociali, che non sono fuffa. Rispondi con una originale via al socialismo democratico. Termovalorizzatori e rigassificatori. Buona fortuna. Ma adesso occupiamoci insieme di vincere le elezioni". Così in un tweet Goffredo Bettini risponde al presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che, commentando alcune dichiarazioni dello dirigente del Pd, aveva tra l'altro scritto su Twitter di "vita reale vs fuffa".