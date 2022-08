Elezioni: Carfagna, 'metodo Draghi è il nostro, solo Azione lavora perchè resti'**

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – "L'agenda Draghi è una risposta pronta ai bisogni dell'economia, delle famiglie più povere. Obiettivi raggiunti. E poi credibilità interna e internazionale: sottoscrivo in pieno le parole del premier". Così Mara Carfagna di Azione su Fb.

"La sua agenda è la nostra agenda, il suo metodo è il nostro metodo, il solo che garantisce risultati: l’Italia è cresciuta del 6,6 l’anno scorso e del 3,4 quest’anno, più della Germania; abbiamo appena investito 17 miliardi di euro per fronteggiare il caro-prezzi, il caro-gas e l’emergenza siccità; rispetto all’anno scorso ci sono 400mila posti di lavoro in più; abbiamo rivalutato in anticipo le pensioni, tagliato 8 miliardi di tasse, e con i provvedimenti di ieri abbiamo ridotto di un altro punto il cuneo fiscale".

"Queste non sono promesse elettorali: sono cose realizzate con l’intelligenza e l’energia del metodo Draghi. E Azione è il solo partito che lavora perché quel metodo resti", conclude Carfagna.