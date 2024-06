Per il secondo turno delle amministrative, che riguardano 105 comuni italiani (tra i quali troviamo 14 capoluoghi), i seggi si sono riaperti questa mattina alle ore 7, e non chiuderanno fino alle 15. Successivamente, il classico momento dello spoglio delle schede. Preoccupano i dati forniti dal Viminale sull’affluenza. A ieri sera, solo il 37% degli aventi diritto si era presentato alle urne.

Elezioni comunali, riaperti i seggi: dove si vota

Firenze, Bari, Perugia soprattutto, ma anche Cremona, Campobasso, Potenza e Lecce. Sono tanti i comuni italiani in cui i cittadini sono chiamati a scegliere chi sarà il nuovo sindaco (14 capoluoghi totali). I seggi sono stati aperti nella giornata di ieri, e chiusa alle ore 23, con il nuovo appuntamento che è stato fissato per questa mattina alle 7 in punto. 8 ore (fino alle 15) di tempo a disposizione per i cittadini dei comuni interessati che avranno il diritto e il dovere di dare una preferenza sulle amministrative.

Elezioni comunali, riaperti i seggi: l’affluenza

Nel frattempo, il Viminale ha comunicato in via ufficiale i dati sull’affluenza registrati fino a questo momento. Ebbene, facendo riferimento ai numeri fermi a ieri sera alle ore 23, solo il 37,02% degli aventi diritto si era presentato alle urne.