In migliaia si sono presentati in piazza Libertà, a Latina, per manifestare contro la morte del bracciante 31enne Satnam Singh, morto a causa di un incidente che gli aveva amputato il braccio e lasciato per strada dal padrone dell’azienda agricola in cui lavorava.

La manifestazione a Latina

Almeno 5 mila persone, secondo gli organizzatori, erano presenti alla manifestazione voluta da Cgil. Tra queste braccianti, esponenti della comunità indiana, cittadini, rappresentanti e militanti della Cgil e decine di associazioni, insieme a politici e amministratori. Presenti anche la segretaria del Pd, Elly Schlein e il segretario di Si, Nicola Fratoianni.

Le dure parole di Mattarella

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che si trova a Solferino per festeggiare i 160 anni della Croce Rossa si scaglia contro l’episodio avvenuto a Latina. Afferma: “Contro i valori di solidarietà e di civiltà stridono gravi ed estranei episodi e comportamenti come quello registrato tre giorni addietro, quando un giovane lavoratore immigrato è morto, vedendosi rifiutare soccorso e assistenza, dopo l’ennesimo tragico incidente sul lavoro. Una forma di lavoro che si manifesta con caratteri disumani e che rientra in un fenomeno – che affiora non di rado – di sfruttamento del lavoro dei più deboli e indifesi, con modalità e condizioni illegali e crudeli”

Conclude con forza Mattarella: “Lo sfruttamento illegale del lavoro è un fenomeno che, con rigore e fermezza, va ovunque contrastato, eliminato totalmente e sanzionato, evitando di fornire l’erronea e inaccettabile impressione che venga tollerato ignorandolo.”