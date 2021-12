Elezioni: D'Elia, 'a Roma scelta per diritti, uguaglianza e donne'

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – La candidatura "è una grande responsabilità. Penso sia il riconoscimento di un lavoro fatto nel territorio e con le Democratiche, non riguarda solo me ma è frutto di un percorso". Lo ha detto Cecilia D'Elia, portavoce della Conferenza delle donne democratiche e candidata per le suppletive per la Camera a Roma centro, a radio Immagina.

"Sarà difficile, si vota il 16 gennaio. Sarà una campagna elettorale breve, condizionata dal Covid, dalle festività, dal fatto che questa città è appena andata al voto alle amministrative -ha spiegato la D'Elia-. Queste elezioni sono frutto della nostra vittoria alle amministrative, la stessa maggioranza mi sostiene, sto verificando con le forze che hanno sostenuto Roberto Gualtieri, ma non è semplice".

Del confronto con la Matone, candidata del centrodestra, D'Elia ha detto: "Mi fa piacere che ci sia un'altra donna.

Siamo nel classico centrodestra-centrosinistra. Dentro questa dialettica devo e dobbiamo mettere in prima fila le questioni, la vita delle persone e le risposte". Per D'Elia, "scegliere una persona e un campo dalla parte dei diritti, dell'uguaglianza e delle donne significa fare una scelta importante".