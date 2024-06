Ieri alle 23 si sono chiusi definitivamente i seggi in Italia. I cittadini hanno espresso le loro preferenze riguardo alle elezioni Europee 2024, e quasi tutte le sezioni sono state scrutinate. I risultati, in larga parte, sono stati quelli che ci si poteva aspettare alla vigilia, in base ai sondaggi degli ultimi mesi: Fratelli d’Italia si impone ancora come primo partito.

Elezioni Europee 2024: i numeri dei partiti

Il partito di Giorgia Meloni, infatti, si è avvicinato al 29% delle preferenze e, così come era stato alle ultime politiche, si conferma il più votato dagli italiani che si sono presentati alle urne. Risale, dopo anni di difficoltà, il Pd guidato da Elly Schlein, che riesce a superare quota 24%. Dietro va segnalato il crollo verticale del Movimento 5 Stelle, in calo fino al 10,5%.

Elezioni Europee 2024: sfida Lega-Forza Italia

Per quanto riguarda il restante scenario, è molto interessante il testa a testa ancora in corso tra gli altri due partiti di Centrodestra. Forza Italia e Lega sono appaiati. Vannacci è stato eletto all’Eurocamera, ma il partito di Salvini si ferma all’8,5%, Forza Italia ha superato il 9%. La più grande sorpresa, forse, è Avs che arriva al 6,8% e manda Ilaria Salis a Strasburgo, mentre l’ex Terzo Polo affonda. Né Renzi, né Calenda, ora separati, riescono a confermare il buon risultato che c’era stato alle politiche.