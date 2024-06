Elezioni europee, affluenza intorno al 25% alle 12. Urne aperte fino alle 23

(Adnkronos) - Affluenza al 25,7% alle 12 per le elezioni europee 2024. Sono i dati parziali del Viminale pubblicati sul portale Eligendo, relativi a 60.439 sezioni su 61.650. Iseggi sono stati aperti oggi, domenica 9 giugno, alle 7: si potrà votare fino alle 23in tutta Italia per la seconda d...

(Adnkronos) – Affluenza al 25,7% alle 12 per le elezioni europee 2024. Sono i dati parziali del Viminale pubblicati sul portale Eligendo, relativi a 60.439 sezioni su 61.650. Iseggi sono stati aperti oggi, domenica 9 giugno, alle 7: si potrà votare fino alle 23in tutta Italia per la seconda delle due giornate di voto. Per quanto riguarda le comunali l'affluenza è stata del 34,52%, per le regionali in Piemonte del 29,19%.

Si vota infatti per l'elezione dei 76 membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del consiglio e del presidente della giunta regionale in Piemonte e per il turno annuale di elezioni amministrative nelle Regioni a statuto ordinario e in quelle a statuto speciale in Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia.

Sono interessati al voto per le elezioni europee, in base agli ultimi dati pubblicati dal Viminale, oltre 51 milioni di cittadini ovvero il totale degli iscritti alle liste elettorali. Le elezioni amministrative riguardano 3.698 comuni in totale, di cui 3.520 delle regioni a statuto ordinario, 114 del Friuli Venezia Giulia, 27 della Sardegna e 37 della Sicilia. Sono 28 i comuni capoluogo al voto.

L'affluenza per la prima giornata delle elezioni europee, iniziata sabato alle 15 in Italia, si è attestata al 14, 64%. Secondo i dati del Viminale, pubblicati sul portale 'Eligendo', per quanto riguarda le comunali l'affluenza è stata del 20,63%, per le regionali in Piemonte del 17,54%.

Gli elettori, spiega il Viminale, devono recarsi a votare in possesso di documento di identità valido e tessera elettorale. In caso di smarrimento o esaurimento degli spazi per le timbrature sulla tessera, la stessa può essere richiesta anche nei giorni di votazione presso l'ufficio elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali.

Per quanto riguarda le elezioni europee, è possibile votare una sola lista, e non è ammesso il voto disgiunto. L'elettore può tracciare un segno sul simbolo della lista scelta, anche senza indicare candidati. I nominativi dei candidati eventualmente scelti vanno indicati sulle righe stampate a destra del simbolo, scrivendo il cognome oppure il nome e il cognome in caso di omonimia. Si possono esprimere da una a tre preferenze. Nel caso di due o tre preferenze, le stesse devono riferirsi a candidati di genere diverso, altrimenti si determina l'annullamento della seconda o della seconda e terza preferenza. I candidati devono appartenere alla lista votata.

Le liste di candidati presentate per ciascuna circoscrizione e i simboli dei partiti, movimenti o gruppi politici organizzati sono consultabili online, come anche i fac-simile delle schede elettorali, di colore diverso per ciascuna delle 5 circoscrizioni elettorali in cui è suddiviso il territorio nazionale.