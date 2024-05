Dai sondaggi politici aggiornati alla giornata del 23 maggio, è emerso come le intenzioni di voto degli italiani siano volte verso il Pd, per lo più. In calo invece Fratelli d’Italia e anche altri partiti.

Sondaggi Elezioni Europee: Pd favorito

Il Partito Democratico sta crescendo, questo il trend tracciato dagli ultimi sondaggi sulle intenzioni di voto, in merito alle Elezioni Europee che si terranno dal 6 al 9 giugno 2024.

Ipsos e altri istituti hanno confermato che gli elettori vogliono il Pd, visto forse come principale avversario di Fratelli d’Italia, che invece è in calo. A pochi giorni dalle elezioni, questo è il quadro che emerge, con il partito della presidente del Consiglio in lieve discesa al 26,5% e i democratici al 22%.

Terzo posto del podio al Movimento 5 Stelle, intorno al 17%.

Elezioni Europee: incertezze per Renzi e Verdi-Sinistra

Continua poi il duello fra Lega e Forza Italia, che sono quasi a parimerito al quarto posto fra le preferenze degli italiani.

Continua anche la “gara” fra i partiti che devono superare la soglia del 4%, ovvero Verdi-Sinistra, Azione e Stati Uniti d’Europa.

Come ribadito dall’istituto Ixè, uno dei tanti che si occupano dei sondaggi politici in vista delle Elezioni Europee, per questi ultimi tre partiti non ci sono certezze, infatti tutti ballano sul filo della soglia di sbarramento. Stessa cosa anche secondo Eumetra, che però indica Azione come il più basso in termini di consensi, rispetto agli altri due schieramenti.