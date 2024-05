Elezioni europee: tra Lega e Forza Italia è un testa a testa

I dati emersi dell’ultimo sondaggio per le Elezioni europee 2024, realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24, rivela le attuali intenzioni di voto degli italiani

A meno di due settimane dalle elezioni europee dell’8 e 9 giugno, Fratelli d’Italia continua a crescere nelle intenzioni di voto degli italiani, superando di nuovo il 27%.

Elezioni europee 2024: tra Lega e Forza Italia è un testa a testa

Al contrario, il Partito Democratico perde terreno (-0,4%), mentre il Movimento 5 Stelle rimane stabile al 15,9% (-0,2%). La Lega e Forza Italia, con rispettivamente il 9% e l’8,5%, mostrano una crescita positiva (+0,7% e +0,5%), questi i dati emersi dall’ultimo sondaggio condotto dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24.

Tra gli altri partiti, Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) cresce dello 0,5%, raggiungendo quasi il 5% (4,9%). I partiti dell’ex Terzo Polo, Stati Uniti d’Europa e Azione, rischiano di rimanere sotto la soglia di elezione del 4%, con Stati Uniti d’Europa in calo al 4,1% (-0,6%) e Azione al 3,9% (-0,1%).

Secondo le simulazioni di Quorum/YouTrend, Fratelli d’Italia potrebbe ottenere 23 seggi al Parlamento europeo, seguito dal Pd con 17 seggi, il M5S con 13, la Lega con 8, Forza Italia con 7, Alleanza Verdi-Sinistra con 4, Stati Uniti d’Europa con 3 e il Südtiroler Volkspartei (SVP) con 1. Azione non otterrebbe seggi. Questo rappresenta una crescita significativa per Fratelli d’Italia, che è passato da zero seggi nel 2014 a 23 nel 2024. La fiducia nel governo italiano è leggermente aumentata, con il 35% degli intervistati che esprime giudizi positivi (+1%), mentre i giudizi negativi sono diminuiti al 56% (-4%). Sergio Mattarella rimane il leader più apprezzato con il 62% di fiducia (-2%), mentre Giorgia Meloni e Giuseppe Conte calano rispettivamente al 32% (-1%) e al 31% (-2%).