Nuovo sondaggio politico vede Fdi in calo mentre crescono Lega e Pd

Nuovo sondaggio politico vede Fdi in calo mentre crescono Lega e Pd

Gli ultimi sondaggi di Ipsos mostrano Fratelli d'Italia in calo, mentre recuperano non solo il Pd, ma anche la Lega.

Arriva un nuovo sondaggio politico, questa volta dall’Ipsos, illustrato recentemente da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera. Stando ai nuovi dati emersi, si registra un nuovo calo di Fratelli d’Italia dopo un recente, seppur leggero, aumento dei consensi. Continuano invece a crescere sia il Partito Democratico che la Lega.

Nuovo calo per Fratelli d’Italia

Questo nuovo sondaggio è stato realizzato da Ipsos ed è stato successivamente condiviso da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera. Come già rivelato, anche questa volta è stato registrato un nuovo calo per Fratelli d’Italia, che si attesta al 26,5% segnando una perdita di ben due punti percentuali rispetto ai dati passati.

Continua invece a crescere il Partito Democratico che con il suo 22,5% guadagna quasi un punto e mezzo in più. Anche la Lega segna un aumento dell’1,2% raggiungendo un totale delle preferenze dell’8,6%. L’ultimo partito a crescere è Avs che con un punto percentuale in più arriva al 4,6%, superando la soglia per entrare a Strasburgo.

Anche il Movimento 5 Stelle segna un calo, seppur di poco, adesso è al 15,4% delle preferenze dopo aver lasciato un mezzo punto percentuale. Per quanto riguarda gli altri partiti minori invece, Stati Uniti d’Europa è al 4,1%, Azione è al 3,6%, Libertà è al 2% e Pace Terra Dignità all’1,9%.