La grande sorpresa del risultato delle elezioni in Francia è stata accolta con favore solo da una parre della politica italiana. Le reazioni di Schlein e di altri protagonisti alla sconfitta di Le Pen e all’affermazione del Nuovo Fronte Popolare non sono tardate ad arrivare.

Francia 2024, le reazioni della politica italiana al voto: la sinistra

E il Pd non poteva che esprime soddisfazione per la vittoria a sorpresa del Nuovo Fonte Popolare alle elezioni in Francia, con la segretaria del partito, Elly Schlein, che dichiara: “Questo è un risultato straordinario per la sinistra unita e una bella risposta di partecipazione. La destra si può battere”. Anche Paolo Gentiloni esprime tutta la sua soddisfazione sui social: “Vive la Republique!“. Enrico Letta, non usa le parole, ma si affida anche lui ai social postando l’emoji di due mani che formano un cuore, una bandiera della Francia e una dell’Europa. Ovviamente soddisfatti anche altri esponenti del campo del centrosinistra come Fratoianni e Bonelli, che si rifà alla Marsigliese e aggiunge: “Dedicato a Meloni e Salvini! Grande risultato rosso-verde di NFP! Uniti si vince, avanti in Italia per un’alleanza democratica, antifascista, progressista ed ecologista”.

Francia 2024, le reazioni della politica italiana al voto: la Lega

Dall’altra parte, il senatore della Lega Claudio Borghi, attacca Macron: “Lasciando la Francia a un ammucchione dominato dalla sinistra hanno regalato la vittoria alle presidenziali alla Le Pen. Capolavoro al contrario di Macron. Adesso buona fortuna con la procedura di infrazione da far gestire a Melenchon. Povera Francia”. Borghi aggiunge anche un riferimento a Le Pen: “Attendiamo a braccia aperte Rn tra i Patrioti e costruiamo finalmente la vera alternativa a questa Ue marcia“.