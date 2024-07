Elezioni in Francia, vince Fronte Popolare: sconfitta per Le Pen

Rassemblement National di Le Pen è alla fine il terzo partito in Francia dopo il secondo turno delle elezioni: vince Fronte Popolare

Sembrava ormai solo questione di tempo perché Rassemblement National di Marine Le Pen si posizionasse primo alle elezioni francesi, ma dopo la prima tornata che aveva dato risultati eloquenti in questo senso, si è venuta a creare l’alleanza di sinistra che aveva lo scopo di sopravanzare il partito di destra nelle preferenze dei cittadini.

Elezioni Francia 2024: i risultati del secondo turno

E alla fine, il nuovo Fronte Popolare ce l’ha fatta. Al termine del secondo turno delle elezioni legislative in Francia, e con grande sorpresa, l’alleanza che si era creata per fermare la corsa di Le Pen ha ottenuto più seggi di tutti: 182. Il ministero dell’Interno ha fornito tutti i dati ufficiali, secondo i quali Rn si sarebbe fermato a 143. Sono, infine, 168 i seggi ottenuti dalla formazione centrista del presidente Emmanuel Macron.

Elezioni Francia 2024: la maggioranza assoluta

“Siamo pronti. Macron riconosca la sconfitta, ha il dovere di chiamare il Nuovo Fronte Popolare a governare” – dichiara fermamente il capo de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Va però sottolineato che a Fronte Popolare mancano comunque 90 seggi per la maggioranza assoluta. Per questo motivo, nei prossimi giorni saranno importanti i lavori diplomatici per trovare buoni alleati.